Toistaiseksi ainakin viisi hallituspuolueiden kansanedustajaa on ilmoittanut julkisuudessa, etteivät he voi tukea sairaalaverkkopäätöstä.

Eduskunnassa äänestetään ensi tiistaina lakimuutoksesta, joka supistaisi kahdeksan eri sairaalan yöaikaista päivystystä ja kirurgiaa.



MTV Uutisten toimittaja Ossi Rajala on seurannut eduskunnassa sairaalariitaa. Rajalan mukaan kansanedustajien tuki muutokselle on heikentynyt hallituspuolueissa, kun kyse on oman maakunnan palveluista.

– Se tekee kipeää hallituksessakin, kun oman maakunnan sairaalaan tulee leikkauksia ja supistetaan palveluita.

– Nyt sitten ainakin muutamat hallituspuolueen kansanedustajat nostavat profiiliaan ja koittavat vakuuttaa äänestäjille, että heidän asiallaan tässä ollaan.

Rajalan mukaan esitys lakimuutoksesta ei ole vielä kuitenkaan kaatumassa:

– Näitä kapinallisia ei ole vielä niin paljon. Mutta jos heitä tulee lisää, niin tästä tulee hallitukselle todella kiusallinen paikka.

– Oppositio ottaa kaiken tästä sekavuudesta irti ja myös hyvinvointialueilta on kuulunut aika kriittisiä äänenpainoja sen suhteen, mitkä nämä vaikutukset sitten tulevat olemaan.

Rajala toteaa, että kyseessä ei ole niinkään säästöpäätös, vaan hallituksen tavoitteena on saada hoitohenkilökunta riittämään maakunnissa ainakin suurimpiin sairaaloihin.

Kyselytunnilla oppositio moitti hallitusta palveluiden alasajosta. Hallitus puolestaan muistutti hoitohenkilökunnan riittävyydestä ja siitä, että väki muuttaa erityisesti kaupunkeihin.

Rajalan mukaan sairaalatoiminnan ja yöpäivystysten leikkaaminen on erittäin vaikea ja kiusallinen päätös hallitukselle.

– Ensi tiistaina sitten selviää, että kuinka moni hallituspuolueen edustaja lipeää rintamasta ja minkälaisia rangaistuksia heille mahdollisesti sitten seuraa.