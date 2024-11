Näin paljon sähkö maksaa talvella – asiantuntija kertoo, milloin pörssisähköön ei missään nimessä pidä vaihtaa

Luonnollisesti sähkön hintaan tulevana talvena vaikuttaa sen tarve ja saatavuus. Kun sähköntarve on kova heikkotuulisina ja kylminä päivinä myös sen hinta on silloin korkealla. Vastaavasti, kun olosuhteet sähköntuotannolle ovat optimaaliset myös hinta on silloin edullinen.