Tällaiset sähkösopimukset myyvät juuri nyt: "Talvi voi olla hyvinkin kallis"

Pörssisähkön hinta kohoaa tänään lähes euroon kilowattitunnilta iltapäiväneljän aikaan. Päivän keskihinta on noin 35 senttiä kilowattitunnilta.

– Kapasiteettia on paljon, mutta tällä hetkellä vain noin viitisen prosenttia tuottaa. Tietysti myös kysyntäpuoli vaikuttaa, meillä on kylmää ja sähkönkulutus on sen takia noussut, Fingridin varatoimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka kertoi Huomenta Suomessa.