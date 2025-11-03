Jaakko, 41, vietti erämaassa viisi päivää Alone Suomi -ohjelmassa. Hän tajusi jo bootcampilla ennen erämaahan menoa, että mukana on todella kovia kilpailijoita.
Biologi Jaakko, 41, kuvailee matkaansa Alone Suomi -ohjelmassa lyhyeksi, mutta mukavaksi. Hän vietti erämaassa viisi päivää ja lopetti kilpailun omalla päätöksellään.
Jaakon kilpailuvietti laski jo bootcampilla, missä kilpailijoita valmisteltiin noin viikko ennen kuin heidät jätettiin Inarin erämaahan oman onnensa nojaan.
– Tajusin, että täällä on niin kovia tekijöitä, että tässä voi mennä kaksikin kuukautta. Minulle tuli motivaatiokuoppa. Mutta yllätyin silti, että olin siellä niin vähän aikaa, Jaakko kertoo MTV Uutisille.