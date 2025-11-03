– Tajusin, että täällä on niin kovia tekijöitä, että tässä voi mennä kaksikin kuukautta. Minulle tuli motivaatiokuoppa. Mutta yllätyin silti, että olin siellä niin vähän aikaa, Jaakko kertoo MTV Uutisille.

Jaakon kilpailuvietti laski jo bootcampilla, missä kilpailijoita valmisteltiin noin viikko ennen kuin heidät jätettiin Inarin erämaahan oman onnensa nojaan.

Biologi Jaakko , 41, kuvailee matkaansa Alone Suomi -ohjelmassa lyhyeksi, mutta mukavaksi. Hän vietti erämaassa viisi päivää ja lopetti kilpailun omalla päätöksellään.

Jaakko, 41, vietti erämaassa viisi päivää Alone Suomi -ohjelmassa. Hän tajusi jo bootcampilla ennen erämaahan menoa, että mukana on todella kovia kilpailijoita.

Katso videolta, miksi pidempi aika erämaassa olisi ollut Jaakolle hyvin riskialtista.

Jaakko rikkoi lauttansa ennen kuin pääsi kokemaan verkkojaan.

Lautan tekemisen hän koki haastavimmaksi, kun se piti saada turvalliseksi ja kelluvaksi. Jaakko sai kuitenkin lautan toimimaan hyvin, mutta ennen kuin hän lähti kokemaan verkkojaan, niin hän hajotti lautan pohjan kiveen järvenrannassa.