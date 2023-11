Tästä rajusta Salkkarit-kohtauksesta Miska Haakana kuulee katsojilta – ihmiset pelkäävät lähestyä: "Monesti kuulee, että uskaltaako tulla juttelemaan"

Tubettaja Miska Haakana on ollut jo lähes vuoden ajan Salatut elämät -sarjassa. Haakanan näyttelemä hahmo JP on sarjassa pahis, jonka vuoksi Haakanaa lähestytään hieman varoen kaduilla.

– Elämä on sen verran muuttunut, että ehkä on tullut katu-uskottavuutta ja ihmiset pelkäävät lähestyä. Monesti kuulee sitä, että uskaltaako tulla juttelemaan, Haakana naureskeli Teflon Brothers -yhtyeen tapahtumassa ravintola Ihkussa.

Salkkareissa nähtiin viime keväänä raju kohtaus, kun Haakanan hahmo JP mursi pihdeillä Henrikin sormen. Kyseinen kohtaus on jäänyt monen Salkkarit-katsojan mieleen.

– Minua ihmetyttää, että suurin osa ihmisistä lähestyy pihti-kommenteilla, että et kai vaan murra sormiani. Sanon aina jokaiselle, että pihdit jäivät tällä kertaa kotiin. En ymmärrä, miten kaikki ovat ottaneet koppia tästä samasta asiasta, Haakana hämmästelee.

Haakana on vuosien aikana harrastanut teatteria ja ensimmäisen elokuvan pääroolin hän teki vuonna 2020 ilmestyneessä Pohjolan satoa -elokuvassa. Rooli Salkkareissa on opettanut paljon.

– Pääosin on tullut oppina, kuinka nopeasti muistaa repliikkejä. Se on mahtava huomata, että vuosi sitten niitä joutui käymään monta kertaa läpi. Nyt luen kerran ja muistan kaiken. Se on mahtava huomata, kuinka aivot oppivat ja kehittyy.