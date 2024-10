Mikko ja Sara Parikan lapset seuraavat Salkkareita vannoutuneina: "Yrittävät saada minulta tietoa"

– He ovat ihan fiiliksissä. Heistä on kivaa, että iskä on siellä. He ovat tottuneet tässä vuosien varrella, että teemme työtä, joka on esillä. He ovat todella kannustavia, spekuloivat paljon juonikäänteitä ja yrittävät saada minulta tietoa, mitä muille hahmoille käy, Parikka kertoo.