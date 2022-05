Salkkareissa jatkava Esko Eerikäinen paljastaa – näin pesti suosikkisarjassa vaikuttaa radiotöihin

Radiojuontaja Esko Eerikäinen teki hiljattain näyttelijädebyyttinsä Salatut elämät -sarjassa. Eerikäinen näyttelee sarjassa Petriä, jonka Pete Latun esittämä Kalle Laitela tapasi ollessaan katkaisuhoidossa.

Keskiviikkona 27. huhtikuuta Salkkarit-studiolla järjestetyssä hääpressissä paljastettiin, että Petrin tarina saa jatkoa, ja näin ollen Eerikäinen jää sarjaan pidemmäksi aikaa.

Radio Novan iltapäivää juontava mies kertoi MTV Uutisille olevansa todella innoissaan siitä, että hänen pestinsä suosikkisarjan näyttelijänä jatkuu.

– Ihan siis hulluahan tämä on. Mieti nyt, tämä porukka, miljöö, nämä kaikki studiot ja lavasteet ja muut, hän luetteli hymyillen.

– Silloin kun tein ensimmäiset kuvaukset, niin innostuin itsekin siitä tosi paljon. Käsikirjoittajat huomasivat, että innostuin, niin hekin innostuivat, ja tässä sitä ollaan, hän jatkoi.

Eerikäinen kuvaili roolihahmonsa olevan kiltti, herkkä ja sympaattinen ihminen. Hän vihjasi Petrin tulevan Pihlajakadulle "keittämään vähän soppaa", muttei paljastanut tulevista juonikuvioista sen enempää.

Eerikäisen roolihahmo Petri ja Latun roolihahmo Kalle harrastivat taannoin nähdyissä Salkkarit-jaksossa seksiä. Osa katsojista suhtautui kohtaukseen negatiivisesti.

– Nyt eletään vuotta 2022. Joillekin se saattaa olla shokki, että kaksi miestä harrastaa seksiä, hän totesi.

– Mutta se on mielestäni ihan normaali asia, jos ihminen sukupuolesta riippumatta rakastuu toiseen. Se ei onneksi nykyään ole mikään synti tai tabu, hän jatkoi.

Eerikäinen kertoi saaneensa kohtauksesta paljon palautetta.

– Pääosin palaute on ollut positiivista. Siellä on tullut ensinnäkin, että rohkeasti esitetty rooli ja ihanaa, että se rooli on tullut sellaisenaan. Se on mielestäni tosi kannustavaa, hän sanoi.

Mies kertoi jännittäneensä aluksi sitä, miten hän selviytyy intiimikohtauksesta niin, että hän esiintyy uskottavasti.

– Mutta sehän meni hyvin. Ja pääasia, että ihmiset puhuvat. Sehän on tärkein, että herättää huomiota ja tunteita. Se on vähän sama kuin radion tekeminen. Toivon, että jokainen radiolähetys aiheuttaa puhetta, koska se on se, mitä yritämme tehdä.

Katso intiimikohtaus alla olevalta videolta. Juttu jatkuu videon jälkeen.

0:29

Miten käy radiotöiden?

Moni Radio Novan iltapäivän kuuntelija saattaa pohtia, miten Salkkareissa näytteleminen vaikuttaa Eerikäisen radiotöihin. Miehellä on tarjota kuuntelijoilleen helpottava vastaus: ei mitenkään.

– Täällä on onneksi ihanteelliset olosuhteet, että täällä pystyy kuvaamaan aamuisin tai iltaisin. Tai jos joskus käy niin, että on kuvauspäiviä, jolloin tarvitsee olla koko päivä, niin radion puolesta on ollut mahdollista ottaa tarvittaessa vapaita.

Hän on itseasiassa sitä mieltä, että työ Salkkareissa jopa tukee hänen työskentelyään radiossa.

– Salkkarit on niin vahva instituutio Suomessa. Semmoisia ihmisiä on olemassa, jotka eivät ole koskaan kuunnelleet Radio Novan iltapäivää, mutta ovat silti katsoneet Salkkareita. Nyt ehkä sitä kautta Radio Novan iltapäivä saa uusia kuuntelijoita.

Yllä olevalla videolla Eerikäinen kertoo, miten hän tyttärensä suhtautuu isänsä Salkkarit-rooliin.