Luis Diaz ratkaisi saksalaisseuralle voiton, mutta sankaritekoja varjosti kyyneleisiin päättynyt harkitsematon taklaus.
Jalkapallon miesten Mestarien liigassa ranskalainen suurseura PSG hävisi kotiyleisönsä edessä, kun Bayern München karautti 2–1-voittoon Luis Diazin maalien myötä.
Diaz avasi maalitilin jo ottelun neljännellä minuutilla. Ousmane Dembele oli tasoittaa tilanteen parikymmentä minuuttia myöhemmin, mutta hänen maalinsa hylättiin paitsion vuoksi.
Saksalaisseuran voitto varmistui Diazin illan toisen maalin myötä. Diaz heilutti verkkoa 32. peliminuutilla, eikä Joao Nevesin 74. minuutin kavennus riittänyt enää nostamaan PSG:tä Bayernin rinnalle.
Diaz ei päässyt kuitenkaan pukemaan sankarin viittaa ylleen ottelun päätteeksi, sillä hänelle annettiin ensimmäisen puoliskon lisäajalla punainen kortti. Rangaistus johtui harkitsemattomasta taklauksesta, jonka seurauksena loukkaantunut PSG:n marokkolaistähti Achraf Hakimi poistui kentältä kyynelehtien.
Katso kohutilanne pääkuvan videolta.
MTV Urheilun asiantuntija Mehmet Hetemaj tylytti Diazin rumaa taklausta heti tuoreeltaan ottelun jälkeen.
– Taklaus oli aivan käsittämätön. Laittaa vihaiseksi. En sano, että Diaz siinä haluaa Hakimia satuttaa, mutta liukua noin suurella nopeudella ja voimalla tukijalkaan, niin kyllä tuo on käsittämätön suoritus.