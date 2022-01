Optimoitu kerrosviljely voi olla ratkaisu maailman ruoantuotannon ongelmiin – Pirkkalassa viljellään jo pystysuorassa

Maailmassa väestön määrä kasvaa ja samaan aikaan makeasta vedestä ja sopivasta viljelymaasta on pulaa. Yhtälö ei toimi. Siksi uudenlaiset innovaatiot ovat kirjaimellisesti elintärkeitä. Kerrosviljely on osa ratkaisua.

Ledit ovat jo tuttuja ihmisten kodeissa. Ne ovat reilusti energiatehokkaampia suhteessa perinteisiin valaisimiin. Ledien valon aallonpituus on helposti myös muokattavissa, joten kasvien tarvitsemaa valon määrää ja laatua voidaan säädellä helposti.

Kestävämpi ja tehokkaampi ruokajärjestelmä

Pirkkalassa tapahtuvan kerrosviljelyn tehokkuus on todella vaikuttavaa. Netledin toimitusjohtaja Niko Kivioja avaa veden ja energian käyttöön liittyviä lukuja.

– Me kulutetaan noin 60 prosenttia vähemmän energiaa ja 95 prosenttia vähemmän vettä, kuin perinteinen viljely, Kivioja tiivistää.

– Me ollaan eliminioitu kaikki luonnonvoimat tästä viljelystä pois. Meillä on keinovalaistus, keinokastelu ja keinolannoitus. Lisäksi ilmastointi hoidetaan täysin koneellisesti, Kivioja avaa.

Tulevaisuus on valoisa

Patenttia odottavan led-valaisujärjestelmän avulla kasvien kasvunopeus on yrityksen mukaan jopa 30-40 prosenttia nopeampi verrattuna perinteisiin kasvihuoneisiin.

– Maailmassa tuotetaan 12 000 nelilökilometrillä salaattia pellolla tänä päivänä. Jos se kaikki tuotettaisiin tällä teknologialla, niin me tarvittaisiin vain 115 nelilökilometriä pinta-alaa ja sen ei edes tarvitse olla peltokelpoista maata, Kivioja vakuuttaa.

Energia ja energiakasvit

Tuomiston mukaan vertikaaliviljelyn suurin haaste on energian kulutus.

Tuomiston ohjaamassa diplomityössä kerrotaan, että realistisesti tehokkain vertikaaliviljely kuluttaa 40% enemmän energiaa kuin tavallinen ympärivuotinen kasvihuoneviljely salaatin tuotannossa. Tämä on saatu aikaan Pohjois-Ruotsissa sijaitsevassa viljelylaitoksessa.

Edellämainittu diplomityö on kuitenkin julkaistu vuonna 2018. Sen jälkeen led-teknologia on kehittynyt valtavasti, sillä rahaa niiden kehittämiseen on ohjattu paljon.