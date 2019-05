Tässäkö vaihtoehto hallitusneuvotteluihin? Halla-aho väläyttää vappupuheessaan: "Olisi parempi kuin nykyjärjestelmä"

Puheessaan Halla-aho kritisoi Suomen nykyistä poliittista systeemiä, jossa on kahdeksan eduskuntapuoluetta.

– Tällaisessa järjestelmässä vaalitulosta tulkitaan ja selitetään. Jos puolueita on uskominen, vaaleissa on melkein aina pelkkiä voittajia ja torjuntavoittajia. Vaalithan eivät koskaan mene niin huonosti, etteivät ne olisi voineet mennä vielä huonommin. Poikkeuksena ehkä se tilanne, että puolue ei saa yhtäkään kansanedustajaa. Sen huonommin ei voi mennä, mutta tämä on harvinaista, Halla-aho kirjoitti.