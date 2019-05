Jussi Halla-aho ruotii hallitusneuvotteluja: "Kohtuullista ennustaa, että saadaan erittäin yrittäjä- ja teollisuusvihamielinen hallitus"

– Toivon muiden puolueiden ymmärtävän viimeistään näiden vaalien jälkeen, että perussuomalaiset ei ole tilapäinen häiriö, joka menee pois, kun riittävän kauan odotellaan. Me emme ole pelkkä muiden epäonnistumisista elävä protestipuolue, kuten monet näyttävät uskovan, Halla-aho sanoo.

– Ihmiset äänestävät meitä, koska he jakavat meidän ajattelutapamme ja arvomaailmamme. Tiedämme kyselytutkimuksista, että perussuomalaisten linjauksilla on paljon enemmän kannatusta kuin 17,5 prosenttia äänestäjistä. Kasvupotentiaalia siis on.