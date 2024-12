Oulun Kärpät on ollut SM-liigan alkukauden kenties suurin alisuorittaja. Keskiviikkona Kärpät kaatoi sarjakärki SaiPan, ja voittomaalin laukonut Marko Anttila näki joukkueensa pelissä jo hyviä asioita.

SaiPa johti ottelua jo maalein 2–0 toisen erän osumillaan, mutta Kärpät nousi rinnalle ja ohi. Voittomaalin laukoi kolmannen erän kuudennella minuutilla Marko Anttila.

Ottelun jälkeen haastatteluun tuli melko tyytyväinen mies.

– Yllättävän vähän tehtiin virheitä, Anttila totesi ja jatkoi.

– Siihen nähden, mitä ollaan tehty. Tiedettiin, miten he pelaavat ja oltiin valmiita siihen alusta asti. Se kärsivällisyys puolustaa, mikä meillä on vähän ollut välillä kateissa ja virheitä on tullut aika paljon... Tänään saatiin aika ehjä paketti. Tuosta on hyvä lähteä rakentamaan eteenpäin. Paljon on töitä edessä.

Anttila hämmästeli haastattelussa Kärppien kummallisia virheitä, joita on tullut alkukauden otteluissa.

– Paljon sitä on jumpattu. Mun mielestä tänään saatiin ihan hyvä esitys tuohon puolustuksellisesti. Sitä pitää jatkossa vielä parantaa. Kyllä me paikkoja saadaan ja maalintekovoimaa löytyy. Mutta puolustuspeliä vielä paremmaksi.

Anttila korosti, että kaikki jäljellä olevat ottelut ovat Kärpille isoja pelejä. Joukkue nousi keskiviikon voitollaan sarjataulukossa sijalle kymmenen, mutta matkaa esimerkiksi kahdeksannen sijan kaksi ottelua vähemmän pelanneeseen Ässiin on yhdeksän pistettä.

– Ei ole mennyt ihan sillain, kun on haluttu tai oikeastaan lähellekään. Sen pitää näkyä tuolla, että tilanne on mikä on ja halutaan voittaa pelejä. Yritetään parasta antaa joka ilta.

3:16

"Tuosta en määkään erehdy", Marko Anttila totesi voittomaalistaan SaiPa-ottelussa.