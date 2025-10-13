Pippa Laukka sai parinvaihtoviikolla parikseen Sami Heleniuksen.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman kuudennessa suorassa lähetyksessä tanssittiin parinvaihtoviikon tunnelmissa.
Lääkäri Pippa Laukka sai tähtiopettajakseen parinvaihdossa Sami Heleniuksen. Pari tanssi foxtrotin Daft Punkin ja Pharrel Williamsin sekä Nile Rodgersin kappaleeseen Get Lucky.
Kaksikko ihastutti glitter-asuillaan ja kappalevalinallaan tuomarit.
Tuomaristossa nähtiin tänään lisävahvistusta. Viime kaudella parketilla tanssinut artisti Isaac Sene tuomaroi Helena Ahti-Hallbergin, Jukka Haapalaisen ja Jorma Uotisen rinnalla.
Pippa Laukka kertoi, että hänen discoasunsa on nähty aiemmin tanssinopettaja Tiia Elgin päällä. Sami Heleniuksen asu puolestaan nähtiin Mikael Gabrielin päällä.
Pari sai yhteensä 21 pistettä menevästä foxtrotistaan.