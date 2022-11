Spotify julkaisi vuoden 2022 kuunnelluimmat artistit, kappaleet ja podcastit – JVG vei Suomessa kärkisijan

Spotify julkaisi jälleen vuoden 2022 kuunnelluimmat listat Suomesta ja maailmalta. Tilastot paljastavat, että Suomessa kuunnelluin artisti oli JVG. Suomalaisten soittolistoilla kuunneltiin erityisesti räppäreitä, sillä Suomen 10 kuunnelluimman artistin listalta löytyy peräti viisi miesräppäriä – mukaan lukien Cheek, joka lopetti uransa yli neljä vuotta sitten.

Striimatuimmaksi kappaleeksi Suomessa ylsi radiosoiton ennätyksiä rikkunut Bessin kappale Ram pam pam.

Jäljillä oli Spotifyn kuunnelluin podcast Suomessa toista kertaa peräkkäin. Suomen kuunnelluimpien podcastien listoille pääsivät myös POKS ja Nikotellen, jotka siirtyivät vuoden alussa maksulliselle alustalle. Myös Jäljillä siirtyi maksulliselle alustalle elokuussa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Suomen top-10 kuunnelluimmat artistit 2022

1. JVG

2. Gettomasa

3. Eminem

4. The Weeknd

5. Ed Sheeran

6. Haloo Helsinki!

7. Sexmane

8. Cheek

9. Taylor Swift

10. Portion Boys

Suomen top-10 kuunnelluimmat kappaleet 2022

1. BESS – Ram pam pam

2. JVG – Amatimies

3. Ramses II – Villieläin

4. Gettomasa – Shamppanjadieetillä

5. Olli Halonen – Pohjola

6. Harry Styles – As It Was

7. El Migu - Erilainen

8. Isac Elliot – 20min

9. T Swoop – Mon Ami

10. Pihlaja – Bändäri

Suomen top-10 kuunnelluimmat podcastit 2022

1. Jäljillä

2. Viki ja Köpi Podcast

3. The Joe Rogan Experience

4. POKS

5. Mikä keissi?

6. Urheilucast

7. Nikotellen

8. Inttistoorit

9. Lasten sadut

10. #rahapodi

Maailmanlaajuisesti kuunnelluimmat artistit 2022

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

1. Bad Bunny

2. Taylor Swift

3. Drake

4. The Weekend

5. BTS

Maailmanlaajuisesti kuunnelluimmat kappaleet 2022

1. Harry Styles – As It Was

2. Glass Animals – Heat Waves

3. The Kid LAROI – STAY (with Justin Bieber)

4. Bad Bunny – Me Porto Bonito

5. Bad Bunny – Tití Me Preguntó

Maailmanlaajuisesti kuunnelluimmat podcastit 2022