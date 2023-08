Spotify: Näitä kappaleita suomalaiset kuuntelivat tänä kesänä

– Kesän 2023 striimatuimmat kappaleet todistavat jälleen sen, että suomalainen musiikki elää ja voi todella hyvin. Kotimaisen musan voittokulku jatkuu vahvana, mikä on upea juttu. Suomalaisen hip hopin suosio on huikeaa, mikä näkyy listalla, toki myös kotimainen pop on todella suosittua. Merkillepantavaa on ollut myös se, että ennustetusti Käärijän saavuttaman suosion myötä Cha Cha Cha oli vahvasti osana suomalaisten kesää, sanoo Spotify Suomen Senior Editor Samuli Väänänen .

1. Ella Baila Sola - Eslabon Armado, Peso Pluma

2. WHERE SHE GOES - Bad Bunny

3. Seven (feat. Latto) - Jung Kook, Latto

4. Cruel Summer - Taylor Swift

5. La Bebe - Remix - Yng Lvcas, Peso Pluma

6. un x100to - Grupo Frontera, Bad Bunny

7. Flowers - Miley Cyrus

8. Daylight - David Kushner

9. Sprinter - Dave, Central Cee

10. As It Was - Harry Styles