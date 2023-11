Nämä ovat Spotifyn vuoden 2023 kuunnelluimmat artistit, kappaleet ja podcastit

Spotify julkaisi vuoden 2023 kuunnelluimmat listat Suomesta ja maailmalta.

Suomen vuoden striimatuimmaksi kappaleeksi nousi Käärijän Cha Cha Cha. Maan kuunnelluimpien artistien listan kärkipaikalle ylsi tänä vuonna räppäri Ibe.

Suomen vuoden striimatuimpien kappaleiden listalla kaikki kappaleet ovat tänä vuonna kotimaisilta artisteilta.

– Kotimainen rap-musiikki on ollut jo pidemmän aikaa äärimmäisen suosittua ja tämä on nähtävissä tämänkin vuoden listoilla, genren voittokulku jatkuu todella vahvana. On myös hienoa huomata, että kotimaiset naisartistit ovat olleet jälleen kovassa nosteessa. Suomen vuoden kuunnelluimpien albumeiden listalta löytyykin tänä vuonna kolme kovaa B:tä: BEHM, Bee ja BESS, Spotify Suomen Senior Editor Samuli Väänänen kommentoi tiedotteessa.

Väänänen on keskustelemassa aiheesta keskiviikkona 29. marraskuuta Viiden jälkeen -lähetyksessä.

SUOMEN TOP-10 KUUNNELLUIMMAT ARTISTIT SPOTIFYSSA 2023

1. ibe

2. Gettomasa

3. Costi

4. JVG

5. Taylor Swift

6. KUUMAA

7. Sexmane

8. The Weeknd

9. Käärijä

10. BEHM

SUOMEN TOP-10 KUUNNELLUIMMAT KAPPALEET SPOTIFYSSA 2023

1. Käärijä Cha Cha Cha

2. KUUMAA Ylivoimainen

3. Costi Maailman ympäri

4. SHRTY, Joalin Pariisin kevät

5. ibe BLONDINA

6. KUUMAA Tulipalo

7. Gettomasa Meit ei oo

8. Gettomasa, Van Hegen Shamppanjadieetillä

9. Gettomasa Jälkeekään

10. BEHM, Olavi Uusivirta Viimeinen tanssi

SUOMEN TOP-10 KUUNNELLUIMMAT ALBUMIT SPOTIFYSSA 2023

1. KUUMAA Hyvikset ja pahikset

2. Gettomasa Vastustamaton

3. Isac Elliot Kävi Miten Kävi

4. BEHM Merkittävät erot

5. Sexmane Sextape II

6. Costi LIMBO

7. SHRTY TÄYDELLINEN AJOITUS

8. Bee Hupsis

9. AHTI Normijäbä

10. BESS KÄDET YLÖS

SUOMEN TOP-10 KUUNNELLUIMMAT PODCASTIT SPOTIFYSSA 2023

1. Jäljillä

2. Antin koulumatka

3. The Joe Rogan Experience

4. Urheilucast

5. Viki ja Köpi Podcast

6. Mikä keissi?

7. BFF podi

8. Lasten sadut

9. Nikotellen

10. Puheenaihe

MAAILMANLAAJUISESTI KUUNNELLUIMMAT ARTISTIT SPOTIFYSSA 2023

1. Taylor Swift

2. Bad Bunny

3. The Weeknd

4. Drake

5. Peso Pluma

MAAILMANLAAJUISESTI KUUNNELLUIMMAT KAPPALEET SPOTIFYSSA 2023

1. Miley Cyrus Flowers

2. SZA Kill Bill

3. Harry Styles As It Was

4. Jung Kook, Latto Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.)

5. Eslabon Armado, Peso Pluma Ella Baila Sola

MAAILMANLAAJUISESTI KUUNNELLUIMMAT PODCASTIT SPOTIFYSSA 2023