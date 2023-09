Tässä ovat LOVE:n juontajat – "Mukanaolo on unelmien täyttymys"

LOVE on kotimainen musiikkiviihdeohjelma, jossa kuullaan merkityksellisiä tarinoita ja niihin liittyviä kappaleita eturivin artistien esittäminä.

SuomiLOVE on nyt LOVE – rakastettu musiikkiohjelma nähdään jatkossa MTV:llä

Yllätyksiä on kuvattu läpi kesän ja ohjelmanteko huipentuu studiokuvauksiin syyskuun lopussa. Studiossa yllätyksen voi saada kuka vain, joka on sinne salaa juonittu. Koko show’n pitää koossa ohjelman karismaattinen juontajakaksikko Susani Mahadura ja Ernest Lawson . Susanin ja Ernestin yhteinen kemia, vitsailu sekä inhimillinen lämpö luovat ympärilleen ikimuistoisen tunnelman.

– Mukana on ihania ihmisiä, hienoja tarinoita ja eturivin artisteja! Eivätkä yllätettävät osaa aavistaakaan mitä kaikkea heitä varten on suunniteltu, Ernest myhäilee.

– LOVEssa mukanaolo on unelmien täyttymys. LOVE on rakkauden ja toivon täyteinen ohjelma ja sellaista juuri nyt tarvitaan. On kunniatehtävä päästä tekemään tätä ohjelmaa, ja vieläpä Ernestin kanssa, Susani kertoo.