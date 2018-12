Tässä on Sauli Niinistön uusi hulppea mökki – ylevä järvimaisema ja piha mäntyjen suojassa

Päärakennus on noin sadan neliön kokoinen mökki, jossa on kaksi saunaa sekä suihkutilat, tilava terassi sekä täysin varusteltu keittiö. Lisäksi mökistä löytyy takka ja oleskelutila. Puun väriset seinät ja kalusteet tuovat siistiin tilaan mökkimäistä, luonnonläheistä tunnelmaa.

Päärakennuksen suurista ikkunoista avautuu hieno rantamaisema, jota voi ihailla myös suurelta terassilta. Mökin pihamaalle on jätetty suuria puita, jotka luovat rakennuksille metsäistä, suojaisaa tunnelmaa.

Rannalla on karttakuvien perusteella myös sauna.

Myyntiprojekti käyntiin keväällä

Omistajana on Sauli Niinistö yksin. Virallista myyntihintaa ei ole tiedossa, sillä se päivittyy vasta vuoden alussa. Mökkiä ja tonttia myytiin kuitenkin noin 400 000 euron hintaan.

Aiemmin vuokralla

Myyjänä on osakeyhtiö, joilla on useampia omistajia. MTV Uutiset tavoitti osakeyhtiön puheenjohtajan, joka ei kuitenkaan halunnut kommentoida kauppoja millään tavalla.

Niinistön ostama mökki on ollut aiemmin vuokralla. Sen viikkohinta on ollut 840 euroa, selviää yrityksen tilinpäätöstiedoista. Mökkiä on käyttänyt useampi osakas, jotka ovat voineet varata sitä käyttöönsä tällä hinnalla.