Tässä on rallin uusi McRae – 27-vuotias näki ensimmäistä kertaa lunta Ruotsissa: "Pelkään vähän tätä kylmää"

– Olen todella innoissani, mutta pelkään vähän tätä kylmää. Me emme ole Keniassa oikein tottuneet tällaiseen säähän. Normaalisti aurinko paistaa päivät pitkät, Kimathi naureskelee.

– En ole koskaan nähnyt lunta tai mitään tällaista, joten tämä on täysin uusi kokemus minulle. Rallin osalta haluan oppia mahdollisimman paljon ja saada kaiken kokemuksen talteen. On tärkeää oppia tiestöä ja tien pintaa tulevaisuutta ajatellen.

Kimathi on toistaiseksi ajanut vain Afrikassa, joten rapiat 20 pakkasastetta ja luminen tien pinta kisan aattona herättivät kunnioitusta. Ehkä kenialaisen onneksi pakkanen on laskenut lähelle nollaa ja pysyttelee nollan tuntumassa koko kilpailun ajan.

JWRC-luokka on 27-vuotiaan Kimathin mielestä paras tapa aloittaa kansainvälinen ralliura.

– Jos haluaa olla tämän lajin huipulla, on totuttava ajamaan kaikilla alustoilla. Nyt oli hyvä aloittaa, kun minulla oli mahdollisuus ja JWRC on siihen hyvä sarja.

McRae Kimathi on Kenian MM-rallin nokkamiehen Phineas Kimathin poika. Myös isäpappa on aikoinaan ajanut rallia kotiseuduillaan. Rallin puolelta pojan idoli on kuitenkin vuonna 1995 maailmanmestaruuden voittanut skottikuski.