Rallin suomalaislegenda sai odottamattoman vastaanoton Keniassa: "On aika hienoa"

Kankkunen juhli urallaan kolme kertaa legendaarisen Safari-rallin voittoa. Kaksi ykköstilaa tuli Toyotan ja yksi Lancian ratissa. Ensimmäisen voittonsa laukaalainen saavutti Keniasta vuonna 1985.

Katso pääkuvan videolta Kalle Rovanperän mietteitä ennen Kenian MM-rallia.

Tällä kertaa Kankkunen on Keniassa edustustehtävissä, sillä mies kaasuttelee rallin avauserikoiskokeen läpi Toyotan uudella hybridienergialla toimivalla Hilux-maasturilla.

- On mukavaa palata Keniaan. Olen ollut täällä ensimmäisen kerran vuonna 1985 ja minulla on täältä paljon hyviä muistoja. En edes muista, monestiko olen Keniassa ollut. Vuodesta 2002 lähtien oli pitkä tauko, mutta kävin silti muutaman kerran lomilla täällä, Kankkunen muistelee MTV Urheilulle.

Vuoden 1985 voitto oli miehelle erityinen, sillä olihan kyseessä Kankkusen MM-uran avausvoitto.

- Silloin tiesin, mitä teen, kun kasvan isoksi, Kankkunen sanoo nauraen. hörönaurut päälle.

- Olin silloin 26-vuotias. Toki nämä uudet jätkät ovat murskanneet ennätykseni, mutta olin silti pitkään Safari-rallin nuorin voittaja.

Safari-ralli on muuttunut vuosikymmenien saatossa rutkasti. Esimerkiksi Kankkusen voittaessa kisan ensimmäistä kertaa vuonna 1985 ajettiin ralli avoimilla tieosuuksilla ja koko reitin pituus oli 5 167 kilometriä. Nykyisin ralli on uuden ajan WRC-formaatin mukainen, kun reitillä on 19 pikataivalta ja noin 350 EK-kilometriä.

- On tämä silti edelleen Safari, sama henki tässä on. Ei eri aikakausia voi edes vertailla. Jokaisen kisan on nyt oltava kolmipäiväinen ja siinä 300 kilometrin kieppeillä. Jos kuitenkin laittaa kaikki nykyiset MM-rallit samalle viivalle, niin onhan tämä kisa edelleen se vaikein ja haastavin, Kankkunen toteaa.

- Nämä jätkät eivät edes tiedä, millaista se oli ennen. He eivät olleet edes syntyneet silloin. He ovat syntyneet tämän formaatin aikana, laukaalaisässä jatkaa miehelle tyypillisen hörönaurun säestämänä.

Paikalliset ihmiset ovat ottaneet Kankkusen jälleen lämpimästi vastaan, vaikka miehen aktiiviuran päättymisestä on jo reilut 20 vuotta.

- Näyttää siltä, että olen yhä kuuluisa täällä. Kun saavuin lentokentälle Nairobiin, porukka oli heti, että Kankkunen on täällä. Olin itse asiassa yllättynyt, että he tunsivat minut edelleen. Sama juttu oli, kun menin hotelliin, missä olimme jo takavuosina Toyotan kanssa. He toivottivat minut lämpimästi tervetulleeksi. On aika hienoa, että he yhä tuntevat, Kankkunen summaa.