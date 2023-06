Esapekka Lappi ennätysputkessa – lystikäs lausahdus saumoista Safarissa: "Se riippuu"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

– Villieläimiä näkyi ihan pirusti, yhdelläkin isolla aukealla varmasti tuhansia. Se oli ihan hullua. Muutenkin luonto on täällä aika eksoottinen. Siitä on jotenkin makea fiilis, Lappi hehkuttaa.

– Kokemus on toistaiseksi ollut upea ja eksoottinen. Rallihan on toki vielä ajamatta.

– Täällä on satanut tosi paljon ja on hyvin vehreää. Ruoho on kasvanut, ja välillä on tosi vaikeaa nähdä, missä tie kulkee. Hyvän nuotin tekeminen oli vaikeaa, sillä periaatteessa joka paikassa voi leikata nurmikolta, Lappi miettii.