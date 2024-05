Tässä on mies, jonka ääni on yksi Suomen tunnetuimmista – lähti kehittelemään poikkeuksellista palvelua suojatakseen äänityöläisten tärkeimmän työkalun

Ääninäyttelijä-laulaja Pasi Ruohonen tunnetaan ympäri Suomen – nimenomaan äänensä ansiosta. Ruohonen on toiminut vuosien ajan muun muassa lukuisissa mainoksissa, piirrettyjen ääninäyttelijänä, Radio Rockin kanavaäänenä ja tehnyt myös musiikkia.

Tällä hetkellä Ruohonen on mukana työstämässä tekoälyäänipankkia, jolla halutaan suojata äänityötä tekevien ihmisten äänten tekijänoikeudet. Ruohonen työskentelee tiimin kanssa, joka pyrkii kehittämään "digitaalista vesileimaa" äänille, jotta niiden alkuperä pystyttäisiin määrittämään, mikäli esimerkiksi tekoäly niitä käyttäisi.

– Ääntä on ruvettu käyttämään aika paljon ihan ilman lupaa ja tiedetään, että lainsäädäntö tulee aika paljon myöhässä. Se on pari vuotta, sanotaanko että ehkä 2026 saadaan siihen joku laki, niin me vähän nojataan eteenpäin tässä ja katsotaan, saataisiinko jo etukäteen tehtyä jotain sille asialle.