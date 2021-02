Tässä on aurinkokuntamme etäisin tunnettu kiertolainen: Farfarout kiertää Auringon kerran tuhannessa vuodessa!

Himmeä kappale havaittiin tammikuussa vuonna 2018 Havaijilla sijaitsevalla Subaru-teleskoopilla. Heti alkuun huomattiin, että kappale on erittäin kaukana, mutta etäisyyden tarkempi mittaus edellytti lisähavaintojen tekemistä. Tämän jälkeen tutkijat ovat kartoittaneet Farfaroutin liikettä niinikään Havaijilla sijaitsevan Gemini North -teleskoopin kautta, sekä Chilessä sijaitsevien teleskooppien avulla määritelläkseen kappaleen kiertoradan.

Nyt on onnistuttu vahvistamaan, että Farfaroutin (Tositosikaukaunen) nimi ei ole tuulesta temmattu. Kappale sijaitsee tällä hetkellä 132 kertaa kauempana auringosta kuin Maa. Esimerkin vuoksi: Pluto sijaitsee keskimäärin 39 kertaa kauempana auringosta kuin Maa.

Farfarout on etäisen kappaleen lempinimi. Kappaleen virallisempi nimi on 2018 AG37. Tätä ennen etäisyysennätystä piti nimissään toinen kappale, jonka nimi on puolestaan laimeasti Farout. Farout sijaitsee 124 kerttaa kauempana Auringosta kuin Maa.