Kiteellä Pohjois-Karjalassa kisailtiin viikonloppuna maatalouslomittajien Suomen mestaruuksista. Erityisesti yksi rasti aiheutti päänvaivaa.
Maatalouslomittajien SM-kisoissa oli monenlaisia elementtejä.
Piti touhuta lampaiden ja lehmien kanssa, suojautua kemikaaleja vastaan ja sammuttaa tilalla syttynyt tulipalo.
– Se oli aika iso tuo palo, eikä se todennäköisesti olisi sammunut tuolla vedellä eikä hiekalla, toholampelainen Mervi Hyväri arvioi kisan tuoksinassa MTV Uutisille.
Cowboy-tehtävässä kymmenien lehmien joukosta piti valita oikea yksilö ja kuljettaa hänet turvallisesti lypsyrobotille.
Kälviäläiseltä Venla Punkarilta homma hoitui.
– Lehmä meni sinne, minne pitikin, eikä tarvinnut tehdä mitään kevätjuhlaliikkeitä. Muutama nuorison edustajalehmä siellä oli vähän ihmeissään, Punkari kommentoi.
Mestaruus jaettiin edellisen kerran vuonna 2015.
– Tätä tarvitaan siihen, että me saisimme lomittaja-ammatille semmoista positiivista näkyvyyttä ja pöhinää maatalouden ympärille, Tohmajärven kunnan lomituspalvelujohtaja Salla Heinonen perusteli kisan merkitystä.
Esinetunnistus tuotti päänvaivaa
Edellinen suomenmestari, keuruulainen Jarno Renvall, uusi tittelinsä, vaikka tauko oli pitkä.
– Kyllä esinetunnistuksen jälkeen meinasi seuraavakin rasti mennä pilalle, hän tunnusti.
Esinerasteilla yksi härveli oli kaikille muillekin erityisen haastava.
– Kysymyksessä oli lampaan emättimen esiinluiskahduksen pidätin tai prolapsilusikka, Salla Heinonen paljasti.