Kiteellä Pohjois-Karjalassa kisailtiin viikonloppuna maatalouslomittajien Suomen mestaruuksista. Erityisesti yksi rasti aiheutti päänvaivaa.

Maatalouslomittajien SM-kisoissa oli monenlaisia elementtejä.

Piti touhuta lampaiden ja lehmien kanssa, suojautua kemikaaleja vastaan ja sammuttaa tilalla syttynyt tulipalo.

– Se oli aika iso tuo palo, eikä se todennäköisesti olisi sammunut tuolla vedellä eikä hiekalla, toholampelainen Mervi Hyväri arvioi kisan tuoksinassa MTV Uutisille.

Cowboy-tehtävässä kymmenien lehmien joukosta piti valita oikea yksilö ja kuljettaa hänet turvallisesti lypsyrobotille.

Kälviäläiseltä Venla Punkarilta homma hoitui.

– Lehmä meni sinne, minne pitikin, eikä tarvinnut tehdä mitään kevätjuhlaliikkeitä. Muutama nuorison edustajalehmä siellä oli vähän ihmeissään, Punkari kommentoi.

Mestaruus jaettiin edellisen kerran vuonna 2015.

– Tätä tarvitaan siihen, että me saisimme lomittaja-ammatille semmoista positiivista näkyvyyttä ja pöhinää maatalouden ympärille, Tohmajärven kunnan lomituspalvelujohtaja Salla Heinonen perusteli kisan merkitystä.

Esinetunnistus tuotti päänvaivaa

Edellinen suomenmestari, keuruulainen Jarno Renvall, uusi tittelinsä, vaikka tauko oli pitkä.

– Kyllä esinetunnistuksen jälkeen meinasi seuraavakin rasti mennä pilalle, hän tunnusti.

Esinerasteilla yksi härveli oli kaikille muillekin erityisen haastava.

– Kysymyksessä oli lampaan emättimen esiinluiskahduksen pidätin tai prolapsilusikka, Salla Heinonen paljasti.