Tässä helsinkiläispuistossa on enemmän valkoposkihanhia kuin missään muualla Suomessa – yli 700 yksilöä

Poikasten määrä on lisääntynyt rajusti

Tänä kesänä uusia poikasia on laskettu 944. Määrä on kasvanut noin 75 prosenttia edelliskesästä. Poikkeuksellisen suuri kasvu selittyy kesällä 2017 syntyneestä suuresta ikäluokasta. Linnut pesivät ensimmäistä kertaa kolmen vuoden ikäisinä ja suuren ikäluokan pesintä sattuu juuri tälle kesälle.

Vaikka poikueiden keskikoossa on selvää vaihtelua eri paikkojen välillä, sen keskiarvo 2,2 ei ole kasvanut vuosien 2006 – 2019 seurantajaksosta. Muutos johtuu siis poikueiden määrästä, joka on kasvanut.

Suomessa pesimäkanta on laajentunut

Valkoposkihanhen pesimäkanta on viime vuosina kasvanut ja levittäytynyt yhä laajemmalle Suomessa. Laji pesii koko rannikkoalueella itärajalta Perämerelle. Sisämaassa pysyvä populaatio on Lahden-Hollolan Vesijärvellä ja Etelä-Päijänteellä. Vuonna 2019 koko Suomen kannan kooksi arvioitiin noin 34 000 yksilöä. Määrä on kasvanut vuosittain.