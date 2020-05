Näin räjähdysmäisesti valkoposkihanhikanta on kasvanut 2000-luvulla – ensin lintuja kiinnosti Ruotsi, sitten Suomi

Näin räjähdysmäisesti valkoposkihankikanta on noussut 2000-luvulla.

Suomen ensimmäinen valkoposkihanhipari havaittiin Inkoon saaristossa 1980-luvun alussa. Vajaat 40 vuotta myöhemmin valkoposkihanhet ovat levinneet koko rannikkoalueella ja paikoin myös sisämaahan. Kesyt linnut viihtyvät puistoissa ja esimerkiksi Helsingissä on vaikea löytää puistosta piknikpaikkaa tai rannalta kohtaa, joka ei olisi täynnä valkoposkihanhen kakkaa. Linnut raivostuttavat osaa ihmisistä jopa siinä määrin, että niitä on kivitetty.

Valkoposkihanhien perinteinen pesimäalue on Jäämeren rannoilla, muun muassa Novaja Zemljalla, Grönlannissa ja Huippuvuorilla, josta ne ovat lentäneet talvehtimaan Hollantiin.

– Täällä syntyneet nuoret linnut palaavat seuraavana kesänä synnyinseuduilleen. Kanta on jäänyt tänne pesimään ja runsastunut pikku hiljaa vuosien varrella, Söderseved sanoo.

Ymparisto.fi-sivusto kertoo, että valkoposkihanhien menestymistä edesauttavat ihmisen luomat poikkeuksellisen helpot laidunnusolot. Taajamien nurmikentille on kylvetty yleensä erilaisia heinäsekoituksia, kuten natoja, röllejä ja nurmikkalajeja, jotka jatkuvasti niittämällä pidetään nuorina. Myös lajin alhainen kuolleisuus vaikuttaa lajin nopeaan lisääntymiseen. Kolmas menestystekijä Suomen valloituksessa on ollut kilpailun puute. Kaupunkialueilla ei tarvitse kilpailla laitumista muiden hanhien kanssa.

Kysymykseen, milloin kanta on kasvanut Suomessa liian suureksi, Birdlifen tiedottaja Jan Södersved antaa pohtivan vastauksen.

– Kenen mielestä on liikaa, kenen mielestä ei. En osaa sanoa, missä vaiheessa kanta on jonkun mielestä liian suuri. Arktisilla alueilla se on suurina yhdyskuntina pesivä laji – paljon suurempina ryhminä kuin Itämeren piirissä.