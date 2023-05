Muistio paljastaa: Hallitusneuvotteluissa on kiinnostuttu tukilakkojen rajoittamisesta lailla

Hallitusneuvotteluissa kokoomuksen kansanedustaja Arto Satosen puheenjohtama työlainsäädännön pöytä on kuullut työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) virkamiehiä kysymyksenään se, voiko tukilakkoihin liittyen tehdä lainsäädäntöä, joka turvaisi työrauhaa.

Ne ovat kiellettyjä, jos lakkoilu kohdistuu lakkoilevan ryhmän omaan työehtosopimukseen tai itse työriita, jota tukilakolla tuetaan, on laiton.

Liikkumavara vaikuttaa muistion mukaan olevan kuitenkin rajoitettua "sellaisten poliittisten lakkojen osalta, joilla on työntekijöiden kannalta tärkeä taloudellinen tai sosiaalinen tavoite". Asiassa vedotaan kansainvälisen työjärjestön ILOn ratkaisukäytäntöihin.

TEM:ä on kuultu myös hyvityssakkoihin liittyen. Työrauhan rikkomisesta voidaan tällä hetkellä tuomita enimmillään 31 900 euron hyvityssakko.

Kokoomuksessa halua, PS:lle vaikeampi pala

Hallitusneuvotteluja johtava kokoomus on vaatinut työrauhalainsäädännön avaamista.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi puolestaan helmikuussa Demokraatille , että poliittiset lakot ovat työrauhan osalta kysymys, jota on vaikea ymmärtää.

Puoluetta edustaa työlainsäädännön pöydässä muun muassa Matti Putkonen, joka on taustaltaan pitkän linjan ammattiyhdistysvaikuttaja.

– Meillä on nämä poliittiset mielenilmaukset, jotka eivät ole Ruotsissa ja Saksaa mahdollisia saamalla tavalla kuin Suomessa. Edelleen laittomien lakkojen määrä on suurempi kuin Ruotsissa. Suhteettomien tukilakkojen käytön mahdollisuus on Suomessa korkeampi, Häkämies sanoi.