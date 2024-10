Älä vain unohda tärkeitä toimenpiteitä, kun vaihdat autoosi talvirenkaat

Vastaus: Renkaanvaihdon yhteydessä on tärkeää tarkastaa rengaspaineet – myös vararenkaasta. Oikeat paineet löytyvät auton käyttöohjeesta. Usein ne on kerrottu myös polttoaineen täyttöluukun kannessa tai kuljettajan oven karmissa.

Väärät rengaspaineet vaikuttavat auton ajo-ominaisuuksiin, renkaiden käyttöikään, polttoainetalouteen ja ajon turvallisuuteen. Siksi onkin tärkeää, että paineita seurataan myös ajokauden aikana. Suosittelen tarkastamaan rengaspaineet noin kerran kuukaudessa sekä silloin, kun auton kuormitusta olennaisesti muutetaan. Auton valmistaja on määritellyt eri paineet pienellä ja isommalla kuormalla ajettaessa.

Vararenkaan pultit ja lukkopulttien avain

Autossa tulee olla mukana varapyörän kiinnittämiseen soveltuvat pultit, mikäli autossa on varapyörä. Jos auton alla on alumiinivanteet, eivät niiden kiinnityspultit tai -mutterit välttämättä sovellu peltivanteella olevan vararenkaan kiinnittämiseen. Pulttien pituudessa tai niiden kartio-osan muodossa on usein eroja. Vääränlaisten pulttien tai muttereiden käyttö saattaa johtaa pyörän irtoamiseen.