Täsmävinkit Suomeen iskevään ukkosmyräkkään – näin varaudut myrskyyn!

Kuusi täsmävinkkiä ukkosen varalta: Lataa älypuhelin hyvissä ajoin ennen ukkosta. Irrota kaikki laitteet latauksesta ukkosen ajaksi.

Vie pihakalusteet suojaan ja sido trampoliini ja kevyet katokset kiinni.

Siirrä ajoneuvot etäälle mahdollisesti kaatuvista puista

Irrota virtapiikeille herkkien sähkölaitteiden kuten elektroniikan virtajohdot pistorasioista.

Tarkista, että veneesi on kiinnitetty huolellisesti. Huomioi kiinnitysköysien pituudessa myrskyllä tapahtuva vedenpinnan vaihtelu.

Sulje rakennusten ovet ja ikkunat.

Tarkista, että palovaroittimessasi on toimivat patterit. (Lähde: If vakuutusyhtiö)