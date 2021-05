Tartuntojen laskusuunnasta poikkeaa Suomessa vain muutama alue: Ruotsin paheneva tilanne aiheuttanut selvän piikin

Koronaepidemian suunta on Suomessa parempaan päin valtaosassa sairaanhoitopiirejä.

Jonkin verran nousua tartunnoissa on Pohjois-Pohjanmaalla ja Kanta-Hämeessä kahden viikon jaksoja vertaillessa. Selvin piikki tartunnoissa on ollut Länsi-Pohjassa, jonka lukuihin vaikuttaa ennen kaikkea tautitilanne Ruotsin puolella, sanoo sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila.

Rajan länsipuolella Norrbottenin läänissä kahden viikon ilmaantuvuus on 747 tartuntaa 100 000 asukasta kohden, eli yli yhdeksänkertainen verrattuna Länsi-Pohjaan, jossa ilmaantuvuus on noin 82.

Pieniä rauhoittumisen merkkejä Länsi-Pohjan epidemiassa on nähtävissä. Viime viikolla tartuntoja todettiin edellisviikkoa vähemmän, suuri osa karanteenien sisältä.

Tartuntaketjuja on tämänkertaisessa tartunta-aallossa lähtenyt ainakin nuorten tapaamisista.

Tartuntojen pääpaino on Torniossa. Rajayhteisössä on totuttu käymään töissä, asioimaan ja kyläilemään molemmin puolin rajaa. Tällä hetkellä työperäiset tartunnat ovat Taskilan mukaan vähemmistössä, ja virus on levinnyt enimmäkseen perhepiirissä ja ystävien kesken.