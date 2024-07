Tärkeä ajankohta livahti Patrik Laineen käsistä – Columbus-pomolta päivitys

Laine, joka on edelleen NHL:n ja pelaajayhdistyksen hoito-ohjelmassa, on ilmaissut halunsa vaihtaa maisemaa. Columbuksen GM Don Waddell on kertonut jo aiemmin, että Laine on vapaa keskustelemaan siirrosta muiden seurojen kanssa, kun tämä vapautuu hoito-ohjelmasta.