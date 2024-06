Patrik Laineesta suoraa puhetta Columbuksen GM:ltä

Viime viikolla uutisoitiin suomalaiskiekkoilija Laineen haluavan siirtoa pois Blue Jacketsista. Laine ei pelannut kevätkaudella lainkaan, vaan hän on ollut tammikuusta lähtien NHL:n pelaajayhdistyksen hoito-ohjelmassa.

Waddellin puheiden perusteella siirto on ensisijainen vaihtoehto, mutta hän nosti pöydälle myös mahdollisuuden, että "ehkä mikään ei käy meidän kannaltamme järkeen".

– Et voi sulkea pois sitä, että vaihtoehdot olisivat rajatut tai järkeen käyviä vaihtoehtoja ei olisi. Siinä tapauksessa asian kanssa täytyisi tulla toimeen.

Kaksi vuotta sopimusta jäljellä

Laineen nykyistä sopimusta on vielä kaksi vuotta jäljellä 8,7 miljoonan dollarin kausipalkalla, mikä voi aiheuttaa kauppahaasteita ottaen huomioon, että hyökkääjän viime kaudet eivät ole olleet vahvoja.

Yhtenä skenaariona on, että Blue Jackets saattaisi joutua pidättämään osan Laineen palkasta, jotta suomalainen saataisiin kaupattua, Waddell totesi, että on liian aikaista puhua rahasta. Blue Jacketsin toiveena on luonnollisesti kuitenkin, ettei pidättämistä tarvitsisi tehdä.