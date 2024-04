Tapparan tähtiloiston takana huimaa jälkeä takova maalitykki paljastaa salansa: "Koitan vähän huijata"

Pudotuspeleissä meno on jopa parantunut, kun Puhakan, Oiva Keskisen ja Nicholas Halloranin muodostama kolmosketju on noussut joukkueen kantavaksi voimaksi. Puhakka on kuudella maalillaan pudotuspelien maalipörssin kolmantena. Se, että Puhakka on tehnyt maalinsa ilman ylivoima-aikaa on huima osoitus Tapparan materiaalin laajuudesta.