Jori Lehterä näki hurjat ylistykset mediasta – näin hän suhtautuu omaan asemaansa: "Joskus siellä on lukenut, että olet umpipaska"

Lehterä sai tiistaina muistutuksen siitä, millaista liigakiekko oikein on. Tappara ehti pelata alkusyksyyn neljä CHL-ottelua, joista mukaan tarttui kolme voittoa.

Ylistyksiä

Lehterä oli seurattu nimi liigakauden avausottelussa. 34-vuotias hyökkääjä on lähtökohtaisesti sarjan ykköstähti.

– Kyllähän tuossa on tullut mediaa selailtua. Joskus siellä on lukenut, että olet umpipaska, vaikka et oikeasti ole. Joskus siellä lukee, että olet maailmanluokan taikuri, mikä ei välttämättä sekään pidä täysin paikkansa. Työnteon kautta tässä pitää mennä. Ei voi oikoa, Lehterä huikkaa aiheeseen liittyen.