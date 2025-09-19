Jääkiekon SM-liigassa Tappara pelaa tänään kauden ensimmäisen kotiottelunsa, kun se kohtaa hallitsevan mestarin KalPan.
Tappara juhlistaa illan taistossa 70-vuotistaivaltaan. Mittelön alussa nähtiin hieno pieni seremonia, kun Tappara- ja Suomi-kiekon iso legenda Kalevi Numminen saapui pudottamaan ottelun avauskiekon.
Tamperelaisyleisö kunnioitti Nummista upealla tavalla, kun koko halli antoi hänelle seisaaltaan suosiota.
Jutun yläreunan videolla kuvaa Nummiselle kohdistetusta eleestä.
Numminen voitti pelaajaurallaan kolme Suomen mestaruutta Tapparan paidassa. Hän on myös luotsannut valmentajana Tapparan kolmesti mestariksi.
SM-liiga jakaa vuosittain Kalevi Nummisen nimeä kantavan valmentajan tunnustuspalkinnon vuoden parhaalle päävalmentajalle.
Itse ottelu alkoi Tapparan kannalta haastavasti, kun KalPa siirtyi heti avausvaihdossa johtoon. Asialla oli kuopiolaisjoukkueen kapteeni Jaakko Rissanen, jonka heitto kimposi Tappara-puolustuksen kautta sisään. Maalin aika 0.26.
1:40KalPa salamamaalilla johtoon: Jaakko Rissasen heitto pomppii onnekkaasti sisään
Tappara tuli rinnalle muutamaa minuuttia myöhemmin (5.35), kun Benjamin Rautiainen syötti ja kiekko kimposi Aapeli Räsäsen lavan kautta sisään.
1:10Benjamin Rautiainen tarjoilee ja kiekko kimpoaa Aapeli Räsäsen lavan kautta sisään
Tappara ja KalPa kohtaavat toistamiseen viikon sisään. Tappara haki viime lauantaina vierasvoiton KalPan luota, kun lukemat olivat 3–4.