Jääkiekon SM-liigassa perjantain kierroksella mielenkiinto kohdistuu muun muassa Jyväskylään, missä kautensa loistavasti aloittaneet JYP ja Tappara iskevät yhteen.

Ennen illan kierrosta molemmat joukkueet olivat ottaneet viidestä pelaamastaan ottelusta 12 pistettä.

JYP aloitti perjantain pelin terävästi ja laittoi Tapparan vaikeuksiin. Leevi Tukiainen osui ensin rangaistuslaukauksesta (aika 2.33). Hetki tästä ja Valtteri Ojantakanen kasvatti isäntien johtoa. Maalin aika 3.49.

1:19 JYP hurjana Jyväskylässä: Valtteri Ojantakanen kasvattaa isäntien johtoa

Tappara kömpi lähelle erän puolen välin tuntumassa (11.48), kun Eetu Tuulola siirsi kiekon ylivoimalla reppuun.

Toinen tamperelaisseura Ilves muisti puolestaan perjantain Ässät-kotiottelun alla todellista seuralegendaansa Lasse Laukkasta.

Laukkanen, 69, toimi peräti 55 vuoden ajan Ilveksen huoltajana. Hän jäi viime kauden jälkeen eläkkeelle.

– Joskus legenda-sanaa viljellään heppoisin perustein. Lassen tapauksessa se kirjoitetaan jäähallin kokoisin kirjaimin. CAPS LOCK päällä, MTV Urheilun selostaja Jani Alkio ilmoitti.

Laukkanen juhli Ilveksen kanssa Suomen mestaruutta keväällä 1972 ja -85. Hän on Jääkiekkoleijona numero 169.

Laukkanen liitettiin tänään Ilves Hockey Legends -galleriaan. Illan mittelö on hänen tribuuttiottelunsa.

Video Laukkasen seremoniasta ja juhlallisuuksista näkyy jutun yläreunan videolta.

Lappeenrannassa SaiPan Patrik Siikanen säväytti illan Jukurit-kotiottelun alkuhetkillä. Siikanen, 25, ajoi oikealta puolelta alueelle, minkä jälkeen hän lähti rynnistämään kohti maalia. Ja sinne lävähti, ujutuksen jälkeen.

1:01 Patrik Siikanen iskee upean soolomaalin SaiPalle