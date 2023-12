Tapparalta sopimusliikkeitä: SM-liigan tilastokärjelle jatkoa

22-vuotias Randelin oli tätä ennen vuokralla Tapparassa. Randelin on antanut loistavaa tulitukea kirvesrintojen ykkösveskarille Christian Heljangolle . Randelinin torjuntaprosentti on Liigan paras, kun otetaan huomioon vähintään kahdeksan ottelua pelanneet maalivahdit (93,78%).

– Randelin on osoittanut päivittäisellä tekemisellään harjoituksissa ja hyvillä otteillaan peleissä, että miehen paikka on Liigassa. Hän on myös ollut nyt koko kauden osa joukkuetta, joten olemme erittäin tyytyväisiä, että saimme kiinnitettyä miehen loppukaudeksi, Tapparan urheilupäällikkö Antti Tuomenoksa kommentoi seuran verkkosivuilla.