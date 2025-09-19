Ensimmäiseen kauteensa Pohjois-Amerikassa valmistautuvalla Lenni Hämeenaholla on vamma, kertoo New Jersey Devils.

Devilsin tiedotteen mukaan tulokasleiriltä palanneella Hämeenaholla on vamma, jonka tilannetta seurataan. Seura kertoo Hämeenahon kuitenkin harjoitelleen torstaina muun joukkueen mukana.

20-vuotias Hämeenaho teki keväällä kolmivuotisen tulokassopimuksen Devilsin kanssa. Hyökkääjä on tuttu kasvo SM-liigasta ja Porin Ässistä, jossa hän teki läpimurtonsa.

Hämeenaho teki SM-liigassa viime kaudella 58 otteluun 51 pistettä ja lunasti keväällä paikan Leijonien MM-miehistöstä.