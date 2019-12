Kun maailmalla kuohuu, MTV Uutisten uusi kirjeenvaihtaja Heikki Piuhola kertoo siitä suomalaisille: "Haluaisin olla Euroopan Mari Karppinen"

Raportoi Berliinistä historiallisena päivänä

Oli paikalla kuuluisassa tiedotustilaisuudessa

Yliopiston kielikurssi muuttui käytännön kielikurssiksi

Valokuvaus vei toimittajaksi

"Haluaisin olla Euroopan Mari Karppinen"

– Helena Petäistö on mahtava Eurooppa-asiantuntija. Edeltäjäni Tapio Nurminen on pian 20 vuotta tulkinnut Eurooppaa suomalaisille.

– Kari Lumikero on hyvä ystäväni ja mentorini. Hän koulutti minut videojournalismiin, kuvaamaan ja editoimaan omat uutisjuttuni. Hän on ollut yksi esikuvani.

Kirjeenvaihtajan työ on yksinäistä puurtamista

– Se on aika paljon yksinäistä puurtamista, eikä siinä ole työyhteisöä ympärillä. Työyhteisö on ne aiheet, haastateltavat ja vieraat. Kirjeenvaihtajana on tietysti koko ajan töissä. Koko ajan on tutka päällä siitä, mikä olisi mielenkiintoista, mitä pitäisi tarjota kotitoimitukseen.