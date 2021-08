Tapahtumateollisuus vaatii: Koronapassin valmistelu toteutettava kiireellisenä

Koronapassilla on eri maissa mahdollistettu tapahtumien järjestäminen joko koronataudin sairastaneille, täysin rokotetuille tai negatiivisen testituloksen saaneille.

– Koronapassin valmistelu voidaan toteuttaa suoraviivaisesti ja nopeasti, sillä koronapasseja on jo käytössä monissa Euroopan maissa. Suomen on turha juuttua kysymyksiin, joihin on maailmalta löydettävissä toimivia ratkaisuja ja käytäntöjä, Tapahtumateollisuus ry:n puheenjohtaja Pekka Timonen kommentoi tiedotteessa.