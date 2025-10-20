Tanssii Tähtien Kanssa -erikoisjaksossa nähdään jälleen upeita esityksiä.
Tanssii Tähtien Kanssa -kauden kahdeksannessa jaksossa sunnuntaina 26. lokakuuta tähtiparit tuovat upeat koreografiansa parketille ja antavat koko sydämensä esityksilleen. Lähetyksessä nähdään tähtiparien lisäksi tunteellisia musiikkiesityksiä.
Kaudella tähtioppilaina nähdään vielä kisaamassa Johannes Holopainen, Kristiina Mäkelä, Eric ”Lakko” Savolainen, Minna Kuukka, Marko "Mörkö" Anttila sekä Paulus Arajuuri.
Jaksossa kuullaan tuttuun tapaan Helena Ahti-Hallbergin, Jukka Haapalaisen ja Jorma Uotisen kommentit esitysten jälkeen.
Tähtiparien lajit ja kappaleet:
Minna & Mikko: Foxtrot:
Onnellinen Blues - Sami Pitkämö
Kristiina & Sami: Hidas valssi:
Tyttö sekä hän
Paulus & Liisa: Wieninvalssi:
Siks Kai Mä Oon Sun – Kuumaa
Johannes & Katri: Paso doble:
Sata salamaa - Antti Tuisku
Lakko & Kastanja: Quickstep:
Paratiisi - Rauli Badding Somerjoki
Marko & Kia: Foxtrot:
Kadun aurinkoisella puolella - Riki Sorsa