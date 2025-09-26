Tanska ei aio aktivoida sotilasliitto Naton neljättä artiklaa lentokenttien droonihäirinnän vuoksi, kertoo ulkoministeri Lars Lökke Rasmussen.

Artiklan mukaan jokainen jäsenmaa, joka kokee koskemattomuutensa, riippumattomuutensa tai turvallisuutensa olevan uhattuna, voi pyytää neuvotteluja muiden jäsenmaiden kanssa.

Rasmussenin mukaan Naton johdon kanssa käydyt keskustelut ovat saaneet Tanskan vakuuttuneeksi, että droonihäirintään puututaan ja Tanskaa tuetaan täysin ilman erityisiä keskustelujakin.