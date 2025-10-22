Villikarhu on tehnyt yllätysvierailun karhuaitaukseen yhdysvaltalaisessa eläintarhassa.

Kalifornialaisen Sequoia Park Zoon henkilökunta oli viikonloppuna tarkastuskierroksella, kun se näki yllättävän vierailijan kurkkivan karhuaidan yli.

Eläintarhaan murtautunut villi mustakarhu tarkkaili Facebook-päivityksen mukaan porttiin nojaten kolmea vankeudessa elävää lajitoveriaan.

Henkilökunnan mukaan villikarhu ei vaikuttanut aggressiiviselta, vaan se oli jonkinlaisessa vuorovaikutuksessa aitauksessa olleiden tarhakarhujen Tulen, Ishŭngin ja Kunabulilhin kanssa.

– Karhu ei missään vaiheessa mennyt eläinten aitauksiin, ja öisen tutkimusretken jälkeen se ohjattiin turvallisesti takaisin metsään huoltoportin kautta, tarhan päivityksessä kerrotaan.

– Kaiken kaikkiaan karhu oli hyvin kohtelias vieras. Se pysyi kävelyreitillä, piti kaikki tassut maassa eikä yrittänyt kiivetä kaiteiden yli!

