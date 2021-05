Tanska peruu syyrialaisten oleskelulupia – pääministerin tavoite on "nolla turvapaikanhakijaa"

Monet Tanskassa asuneet syyrialaiset ovat saaneet tänä keväänä epämieluisia terveisiä maahanmuuttoviranomaisilta. Eräs heistä on Vejlessä asuva Sabriya al-Fayyad. Maaliskuun lopulla tulleen sähköpostiviestin mukaan hänen ja kahden tyttären oleskeluluvat on peruttu, koska Tanska pitää Damaskosta lähialueineen "turvallisina" palata.

Koskee vain osaa Tanskan syyrialaisista

Tanskan tiukka maahanmuutto- ja turvapaikkalinja ei ole aivan uusi keksintö, vaan sitä ovat ajaneet jo edelliset hallitukset. Maan parlamentissa linjalla on enemmistön tuki. Myös sosiaalidemokraattien pääministeri Mette Frederiksen on ollut tiukkana: hänen mukaansa Tanskan tavoitteena pitää olla se, että maahan saapuisi "nolla turvapaikanhakijaa".

Tanska on toistaiseksi ainoa EU-maa, joka on tehnyt tällaisen johtopäätöksen Syyrian, tai tarkemmin ottaen Damaskoksen alueen osalta. Tanskassa on noin 32 000 turvapaikan saanutta syyrialaista, joista noin 5 000 on saanut jäädä maahan Syyrian yleisen turvattomuuden takia, eikä esimerkiksi henkilökohtaisen vainon takia.