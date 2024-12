Yli 20 000 euron tukeen sisältyisivät muun muassa matkakulut, kotoutuminen sekä työvälineet.

Suomen tavoin moni Euroopan maa keskeytti syyrialaisten turvapaikkahakemusten käsittelyn viime viikonlopun vallanvaihdoksen jälkeen. Tiukasta pakolaispolitiikastaan tunnettu Tanska kuuluu joukkoon.

Nyt maan maahanmuutto- ja integraatioministeri Kaare Dybvad Bek kannustaa Syyriasta paenneita palaamaan kotimaahansa yli 20 000 euron tuella.

Tukea annettaisiin muun muassa matkakuluihin, kotoutumiseen ja työvälineisiin. Tukea voi saada myös esimerkiksi sairausvakuutukseen.

– Tarjoamme niille, jotka haluavat palata kotimaahansa, noin 20 000–25 000 euroa varmistaaksemme, että he voivat palata. Mielestäni olisi loogista tässä tilanteessa, että osa paenneista palaisi sinne rakentamaan parempaa tulevaisuutta, maahanmuuttoministeri sanoo MTV Uutisille.

Nämä kuuluvat Tanskan tarjoamaan pakettiin: Yhdensuuntainen matkalippu

Kotimaahan asettuminen: 144 900 kruunua (n. 19 400 €) aikuiselle ja 44 193 kruunua (n. 5 900 €) lapselle

Tavaroiden kuljetus: 31 836 kruunua (n. 4 300 €)

Työvälineet: 16 775 kruunua (n. 2 250 €) hankintaan ja 21 665 kruunua (n. 2 900 €) kuljetukseen

Yli 18-vuotiaan sairausvakuutus neljän vuoden ajan: 8 118 kruunua (n. 1 090 €) vuodessa Lähde: Tanskan pakolaisapu

Tanska on pitkään tarjonnut kotoutumistukea vapaaehtoisesti kotimaahansa palaaville pakolaisille.

Syyrialaisista sitä on käyttänyt noin 600. Ministeri Bek toivoo, että useampi syyrialainen tarttuisi tukimahdollisuuteen.

Ajatteleeko ministeri, että Syyriaan on jo turvallista palata?

– Se ei oikeastaan ole minun arvioitavissani.

Asiasta päättää itsenäinen pakolaislautakunta, jonka vastuulla on selvittää ja todeta, mitkä alueet ja maat ovat sellaisia, joihin on turvallista palata.

Pakolaislautakunta on päättänyt, että kaikki syyrialaisia koskevat tapaukset keskeytetään, kunnes tilanne Syyriassa selkiytyy.

Lautakunta käsittelee Syyrian tilannetta seuraavaksi 16. tammikuuta. Tanska odottaa lautakunnan päätöstä.

Tanska ei halua spontaaneja turvapaikanhakijoita

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen on sanonut, että maan tavoitteena on, ettei sillä olisi yhtäkään turvapaikanhakijaa.

Maahanmuuttoministeristä asia ei kuitenkaan ole niin yksiselitteinen.

Ministeri Bek kertoo, että Tanska on ottanut viime vuosina paljon pakolaisia, muun muassa Ukrainasta, ja, että myös spontaanisti turvapaikkaa hakevia riittää. Tanska haluaa sellaisen eurooppalaisen ratkaisun, missä kyseisiä turvapaikanhakijoita ei tulisi, ministeri toteaa.

– Haluamme, että ihmiset käsitellään kolmannessa maassa Euroopan unionin ulkopuolella varmistaaksemme, jotta ne, joilla on suurin tarve suojelulle, saavat suojelua.

Tanska vastaanottaa muihin Pohjoismaihin verrattuna huomattavasti vähemmän turvapaikkahakemuksia asukaslukuun suhteutettuna.

Tanskassa on nykyisin enää 14 turvapaikkakeskusta, kun vielä vuonna 2015 niitä oli liki sata. Viime vuonna Tanskasta haki turvapaikkaa liki 2 500 ihmistä, ja hakemuksista hyväksyttiin alle tuhat.

Ulkomaisten työntekijöiden määrä tuplaantunut

Tanskan talousministeriön tilastojen mukaan ulkomaisten työntekijöiden määrä Tanskassa on kaksinkertaistunut vuodesta 2015. Heitä on nyt 400 000, mikä on yli 13 prosenttia kaikista työllisistä. Kasvun odotetaan jatkuvan.

MTV Uutiset kysyi kööpenhaminalaisilta, mitä he ajattelevat maahanmuutosta. Kävi ilmi, että lisää tulokkaita voitaisiin ottaa.

– Mielestäni meillä on tilaa useammalle. Minulla ei ole juuri negatiivista sanottavaa siitä, totesi Kööpenhaminan keskustassa Nakitha Rosing.

Oskar Ploudmand puolestaan totesi, että "kyse on siitä, että saamme Tanskaan ihmisiä, jotka todella haluavat tulla mukaan ja osallistua tanskalaiseen kulttuuriin, ja poissulkea ne, jotka tulevat vain tukien perässä ja luovat oman maailmansa ja eristäytyvät tästä maasta".