Istanbulissa syyrialaiset sulkevat kauppansa ja piiloutuvat koteihinsa, kun poliisi saapuu kadulle – monia uhkaa palautus Syyriaan

Heinäkuun lopussa Istanbulin maakunnan kuvernöörin kansliasta kävi ilmoitus, että Istanbuliin rekisteröitymättömät syyrialaispakolaiset palautettaisiin Syyriaan tai maakuntiin, joihin heidät on rekisteröity, riippuen heidät statuksestaan. Pakolaisille annettiin noin kuukausi aikaa pakata kotinsa, järjestää asiat työpaikoillaan ja lastensa kouluissa.

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan Turkissa on yli 3,6 miljoonaa rekisteröitynyttä syyrialaispakolaista. Syyrialaisilla ei ole maassa virallista pakolaisstatusta, vaan heille myönnettiin väliaikaisen suojelun perusteella Turkissa käyviä henkilötodistuksia.

Marandin mukaan nykyisin syyrialaisten on vaikea saada Turkissa ja erityisesti Istanbulissa henkilötodistusta.

Kotien valot sammuvat



Turkkilainen Elif ei halua esiintyä jutussa koko nimellään, sillä hän on huolissaan, että joutuisi hankaluuksiin.

Poliisi on alkanut tehdä henkilöllisyystodistusten pistotarkastuksia ympäri kaupunkia. Myös Elifiltä on kysytty todistusta, eikä niin ole koskaan aikaisemmin käynyt. Hän arvioi, että poliisit ovat luulleet häntä syyrialaiseksi, sillä hän pukeutuu monien musliminaisten käyttämään huiviin eli hijabiin syyrialaisen muodin mukaan.

Ystävä katosi



Turkkilaisissa medioissa on kerrottu nuorista ja lapsista, joiden kädet on sidottu yhteen nippusiteillä ja joita viedään busseilla Syyrian rajalle.

Sotaa pakoon lähtenyt Ahmet Cabakci on asunut Istanbulissa kuusi vuotta. Kodistaan poistuessa hänen on muistettava ottaa henkilöllisyystodistus mukaansa. Kolme miehen tuttua oli lähetetty pois Istanbulista. Henkilöllisyystodistukset olivat jääneet kotiin, eikä niitä saanut lähteä hakemaan.

– Jos he lähettävät meidät Syyrian, minä en mene. Kuolisin. Minulla on lapsi ja vaimo. He eivät voisi elää siellä.