Lähihoitaja Ali Rezaa, 22, ollaan palauttamassa maahan, jossa hän ei ole koskaan käynyt – seurakunta apuun: "Jotkut ovat yrittäneet käyttää meitä hyväkseen – tämä päätös on ehdottoman väärä"

Paperittoman noidankehä

Ali Reza Heidari saapui Suomeen Euroopan pakolaiskriisin aikana vuonna 2015. Alaikäisenä maahan saapunut Reza on omien sanojensa mukaan paperiton, sillä hänen afganistanilaiset vanhempansa pakenivat Iraniin jo ennen hänen syntymäänsä. Rezan vanhemmat kuuluvat Afganistanissa vainottuun hazaravähemmistöön, minkä vuoksi he elävät paperittomina Iranissa.

Kirkkoturva auttaa äärimmäisessä tilanteessa

– Ali Rezan tapauksessa viranomaisten päätös on ehdottoman väärä jo sen perusteella, että hän pystyy elättämään itsensä ja hänellä on sekä työpaikka että toimeentulo turvattuna Suomessa, toteaa Turun Mikaelinseurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen.

Poliisi käyttää omaa harkintavaltaansa kirkkoturvan piirissä olevien suhteen

Suomen evankelisluterilainen kirkko kertoo sivuillaan, että eri puolilla Suomea poliisi on suhtautunut kirkkoturvatilanteisiin vaihtelevasti. Joissakin tapauksissa on käytetty harkintavaltaa ja seurakunnan toiminta on hyväksytty, toisissa taas ei. Kirkkoturva ei oikeuta oleskelua Suomessa, vaan se on pikemminkin kirkon sosiaalinen kannanotto heikommassa asemassa olevien puolesta.