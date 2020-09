Tanner, 13, kuoli saatuaan aivoja tuhoavan ameeban – tappavan eliön pelätään yleistyvän ilmaston lämmetessä

Alle 3 prosenttia selviää hengissä

Naegleria fowleri on makeassa ja lämpimässä vedessä kuten järvissä ja joissa elävä ameeba. Yhdysvalloissa suurin osa tartunnoista todetaan eteläisissä osavaltioissa kesäkuukausina sen jälkeen, kun kuumuutta on kestänyt pidempään ja vesien lämpötila on kohonnut.