Tankin eteneminen ei jäänyt itsemurhadronelta huomaamatta – Oliko tämä venäläisvaunun viimeinen matka?

Videolla näkyy FPV-lennokki, johon on kiinnitetty räjähde, tehden siitä itsemurhadronen.

Ukrainan mukaan erikoisjoukkojen dronehyökkäys tuhosi tankin, mutta videon perusteella tätä on mahdotonta todentaa. Video päättyy lähikuviin panssarivaunusta. Oletettavan räjähdyksen hetkellä videokuva päättyy.

Jutun alussa oleva video on Ukrainan puolustusministeriön julkaisema. Sen aitoutta ei ole vahvistettu.

FPV-lennokkeja ohjataan kuvan avulla, ei silmävaraisesti. Sotatilanteessa niillä on näin ollen mahdollista iskeä verrattain turvallisesti kaukana oleviin viholliskohteisiin.

Ukraina on käyttänyt läpi Venäjän suurhyökkäyksen lennokkeja tehokkaasti. Sodan alussa aseistetut turkkilaisvalmisteiset Baykar Bayraktar TB2 -dronet saivat paljon huomiota.

Sotakuukausien edetessä Ukrainan on raportoitu hyödyntäneen yhä enemmän siviililennokkeja. Niitä on käytetty sekä tiedustelussa, itsemurhaiskuissa että esimerkiksi kranaattien tiputtamisessa.

Videolla Ukrainan drone pudottaa kranaatin panssariajoneuvojen väliin. Ukrainan julkaisema video on helmikuulta 2023.

Videomateriaalin perusteella on usein vaikea arvioida, onko panssarivaunu ollut jo hylätty siinä vaiheessa, kun lennokki sen sisälle esimerkiksi kranaatin tiputtaa.

Venäläisten panssarimiehistöjen toimintaa on joka tapauksessa pitkin sotaa kritisoitu vaunujen luukkujen pitämisestä auki sellaisissa tilanteissa, joissa niiden pitäisi turvallisuuden vuoksi olla ehdottomasti kiinni.

Videolla Venäjän T-90M-panssarivaunu väitetysti tulittaa Ukrainan asemia. Venäjän armeijan itse julkaisemassa sotapropagandavideossa on esillä useita seikkoja, joista sen panssarivoimia on toistuvasti läpi sodan kritisoitu. Video on helmikuulta 2023.