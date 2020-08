Tankavaarasta löytyi uskomaton kultahippu: Lapiolla kaivetun hipun arvo jopa 30 000 euroa

Touru sai kuvan hipusta tuoreeltaan puhelimeensa kesken kesken kullanhuuhdontakisan finaalipäivää. Erikoista on myös se, että näin suuri hippu löytyi lapiokaivuumenetelmällä.

Hippu on väriltään normaalia tummempi. Kuva: Marko Lauronen

Löytäjäkään ei ollut uskoa todeksi

Kaivaja oli soittanut Lauroselle sunnuntaina aamupäivästä, että pääseekö tämä käymään paikalla, kun on löytynyt erikoinen juttu.

– Lauronen lähti käymään ja oli miettinyt mielessään, että kun sieltä välillä löytyy 2–3 gramman hippuja, että nyt joku on löytänyt sellaisen kolmen gramman hipun. Sellainenkin on jo iso löytö sekä kallis hippu, Touru kertaa tapahtumia.

Löytäjä ei halua julkisuuteen

Kullankaivaja ei ollut asialla ensimmäistä kertaa

Vaikka löydön tekijä oli ensimmäistä kertaa kaivamassa kyseisellä valtauksella, on hän Tourun mukaan kiertänyt jo 14 vuotta eri valtauksilla. Hänellä ei ole omaa valtausta, mutta hän on kiertänyt vuokralaisena eri kulta-alueilla.

– Ihan aloittelijan sattuma se ei ollut, vaan hänellä on kyllä tietoa ja kokemusta, perustiedot ja tekniikka on hänellä olemassa, Touru täsmentää.

Vuokravaltauksen kaivaja saa pitää löytönsä

Vuokravaltauksia tehdään erilaisin sopimuksin, joissa on erilaisia jakoja. Touru kertoo, että heillä kaivaja saa pitää kaiken kullan mitä löytää. Kaivaja tekee vuokrasopimuksen ja maksaa kaivamisoikeudesta tietyltä ajalta.

– Se pohjautuu siihen, että me ei ehditä itse olemaan läsnä valtauksella, muuta kuin opastamassa alkuun. Me ei siksi voida valvoa niitä löytöjä, ja ollaan sen vuoksi haluttu välttää epämiellyttävät tilanteet siitä, että kaivaja ei voisi rehellisesti näyttää, mitä kaivauksissa on löytynyt, Touru sanoo.